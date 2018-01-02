02 января 2018, 16:34
КС Молдавии вновь приостановил полномочия президента
Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия президента страны Игоря Додона. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое решение было вынесено после того, как президент дважды отклонил предложенные главой правительства кандидатуры министров и вице-премьеров.
Суду предстоит определить, кто будет исполнять обязанности главы государства для утверждения кандидатов. Это будет спикер парламента Андриан Канду или премьер-министр Павел Филип.
Отметим, суд вынес такое решение после обращения группы депутатов молдавского парламента.
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