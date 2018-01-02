Ученые предсказали десятилетнее похолодание на юге РФ

На юге России начиная с 2018 года ожидается десятилетний цикл похолодания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Южного научного центра РАН академика Геннадия Матишова.

В этот период регион ожидают суровые зимы и необычно прохладные для региона весенние месяцы. Продолжительность ледостава на Каспии и Азове уже достигала в отдельные годы 80 дней, а в 2017 году случился неурожай плодовых культур.

Возможно также снижение улова рыбы и возникновение препятствий для судоходства.