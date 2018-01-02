ЦИК назвал небывалым число желающих стать президентом

Член ЦИК Евгений Шевченко заявил об огромном числе желающих стать президентом. Об этом сообщает РИА Новости.

«За последние годы такое количество кандидатов, действительно, впервые. Видимо, это связано с тем, что меньшее количество подписей нужно предоставлять. Во-вторых, вообще увеличилось количество партий по сравнению с прошлыми выборами, и многие решили заявить о себе и участвовать в президентских выборах», — отметил Шевченко.

По его словам, партиям для выдвижения списка кандидатов на парламентские выборы нужно подать список документов как минимум на 200 человек, а необходимые бумаги на одного кандидата собрать проще.

«Почему-то многие руководители партий, которые не участвуют ни в местных, ни в региональных, ни в думских выборах, считают, что 100 тысяч подписей легко собрать. Но любое количество подписей можно собрать, имея серьезную, разветвленную сеть региональных, местных и первичных отделений, а если ее нет, то даже 10 тысяч подписей собрать сложно», — заметил он.