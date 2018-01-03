На украинской АЭС произошел сбой

Оператор украинских АЭС «Энергоатом» сообщил об отключении второго энергоблока Хмельницкой атомной электростанции.

В сообщении сказано, что причины нарушения устанавливаются, но могут быть связаны с капитальным ремонтом на первом энергоблоке. «Энергоатом» также сообщил, что радиационная обстановка не изменилась. Она находится на уровне фоновых значений и соответствует уровню нормальной эксплуатации энергоблоков.

В июле на Хмельницкой АЭС произошла протечка парогенератора, но, по сообщениям «Энергоатома», на радиационную обстановку это никак не повлияло. На АЭС всего два энергоблока, трети и четвертый должна была помочь достроить Россия, но правительство Украины в 2015 году прекратило сотрудничество.