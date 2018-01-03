03 января 2018, 11:56
ЦИК решил отменить регистрацию кандидата в президенты Чухлебова
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратится в Верховный суд России для отмены собственного решения.
ЦИК обнаружил у зарегистрированного ранее самовыдвиженца Александра Чухлебова вид на жительство другой страны.
Ранее сообщалось, что у него может быть вид на жительство в Финляндии. Однако, как писал «Интерфакс», Чухлебов предоставил нотариально заверенный документ об аннулировании документа.
Ранее член ЦИК Евгений Шевченко заявил о небывалом числе желающих стать президентом. Он связал это явление с уменьшением количества подписей, которые нужно предоставить и увеличением количества партий. Всего было зарегистрировано 64 кандидата в президенты.
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