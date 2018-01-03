ЦИК решил отменить регистрацию кандидата в президенты Чухлебова

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратится в Верховный суд России для отмены собственного решения.

ЦИК обнаружил у зарегистрированного ранее самовыдвиженца Александра Чухлебова вид на жительство другой страны.

Ранее сообщалось, что у него может быть вид на жительство в Финляндии. Однако, как писал «Интерфакс», Чухлебов предоставил нотариально заверенный документ об аннулировании документа.

Ранее член ЦИК Евгений Шевченко заявил о небывалом числе желающих стать президентом. Он связал это явление с уменьшением количества подписей, которые нужно предоставить и увеличением количества партий. Всего было зарегистрировано 64 кандидата в президенты.