03 января 2018, 17:48
В ХМАО в аварии погибли 10 человек
В Ханты-Мансийском автономном округе в результате столкновения двух легковых автомобилей Mazda 6 и Renault Duster погибли десять человек. Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах региона.
«В Октябрьском районе столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, погибли 10 человек, среди них — четверо детей», — заявил собеседник агентства.
Информацию о ДТП РИА Новости подтвердили в региональном управлении МЧС, но не сообщили число погибших. На месте аварии работают 50 спасателей.
Первые кадры с места страшной аварии в ХМАО, унесшей жизни 10 человекhttps://t.co/fByLObAY1E#ДТП #ХМАО pic.twitter.com/ixFQ0PaWHK— Пятый канал Новости (@5tv) 3 января 2018 г.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое