В ХМАО в аварии погибли 10 человек

В Ханты-Мансийском автономном округе в результате столкновения двух легковых автомобилей Mazda 6 и Renault Duster погибли десять человек. Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах региона.

«В Октябрьском районе столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, погибли 10 человек, среди них — четверо детей», — заявил собеседник агентства.

Информацию о ДТП РИА Новости подтвердили в региональном управлении МЧС, но не сообщили число погибших. На месте аварии работают 50 спасателей.