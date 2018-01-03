В Минобороны рассказали о крушении в Сирии вертолета Ми-24

31 декабря в 15 километрах от аэродрома Хама потерпел крушение российский вертолет Ми-24. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Причиной катастрофы названа техническая неисправность, ведомство утверждает, что никакого огневого воздействия на вертолет не было.

Минобороны сообщило, что оба пилота погибли, борттехник получил травмы, и был эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим для оказания медицинской помощи.

Telegram-канал Varlamov news со ссылкой на Conflict Intelligence Team называет фамилии погибших — Артем Кулиш и Матвеев. Имя второго пилота пока неизвестно.