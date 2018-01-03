Навальный обжаловал решение Верховного суда

Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил РБК, что Алексей Навальный направил апелляционную жалобу на решение Верховного суда (ВС).

Он решил обжаловать решение ВС, признавшего правомерным отказ Центризбиркома (ЦИК), не допустившего оппозиционного политика до выборов президента России.

Апелляция была подана 3 января, ответчиком в документе указан ЦИК.

Напомним, 25 декабря ЦИК отказался регистрировать инициативную группу по выдвижению в кандидаты на пост президента Алексея Навального. Причиной была названа непогашенная судимость по делу «Кировлеса».

30 декабря ВС РФ не нашел оснований для удовлетворения требований оппозиционера об отмене решения ЦИК, и отказал главе ФБК в удовлетворении исковых требований.