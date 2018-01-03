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03 января 2018, 11:10
ВМФ Минобороны Россия

Военные водолазы приступили в сверхглубоким тренировкам

Герб Минобороны РФ
Герб Минобороны РФ
сайт ведомства

Водолазы аварийно-спасательного отряда Военно-морского флота (ВМФ) России начали глубоководные тренировки. В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили РИА Новости, что они будут погружаться на глубину более 400 м.

«НИИ спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом ВМФ приступил к подготовке водолазов-спасателей к погружению на глубины свыше 400 метров», — сказано в сообщении.

Первый этап тренировок акванавты проведут на базе научно-исследовательского института в Городе Ломоносов, второй — на борту спасательного судна «Игорь Белоусов» с помощью глубоководного спасательного комплекта.

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