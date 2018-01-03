03 января 2018, 12:36
В Сеуле оценили открытие «горячей линии» с КНДР
Представитель президента Южной Кореи заявил Reuters, что возобновление «горячей линии» между Сеулом и Пхеньяном является «значительным событием».
Ранее стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал восстановить общение между странами по «горячей линии».
Также 3 января в 9:30 мск состоялись телефонные переговоры про восстановленной линии в Пханмунджоме, сообщает Yonhap. Подробности неизвестны, скорее всего, стороны удостоверились в том, что телефонная связь и факс работают в нормальном режиме.
Южная Корея выразила надежду, что восстановленный канал связи позволит «беспрепятственно провести межкорейские переговоры девятого января».
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