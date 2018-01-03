Space X показала ракету-носитель Falcon Heavy

Компания Space X опубликовала видео сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy на стартовой площадке на мысе Канаверал во Флориде.

Точная дата страта пока не назначена, но известно, что он состоится в январе 2018 года. Ракета доставит электромобиль Tesla Roadster на орбиту Марса.

Falcon Heavy построена на базе Falcon 9, но впервые была показана в конце декабря 2017 года. Ракет является многоразовой, и способна выводить на низкую орбиту до 63,8 тн груза.