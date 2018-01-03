СМИ узнали о замалчивании ФБР доказательств вины Хиллари Клинтон

Федеральное бюро расследования (ФБР) располагало доказательствами нарушения закона экс-госсекретарем Хиллари Клинтон и ее окружением, передававшим засекреченную информацию через ее личный почтовый сервер. Об этом со ссылкой на источники в профильных комитетах Конгресса США сообщает газета The Hill.

Республиканцам удалось выяснить, что в ФБР признавали «огромные объемы» засекреченной информации, проходившей через незащищенную почту Клинтон, что является доказательством уголовно наказуемого преступления. Также отмечается, что сведения были получены от ключевого свидетеля, который позже дал ложные показания. Его имя в документах отредактировано, но очевидно, что речь идет о сотруднике компьютерной фирмы, обслуживавшей личный почтовый сервер Клинтон после того, как она ушла с поста госсекретаря.

Некоторые члены Конгресса подтвердили, что ФБР, несмотря на существование доказательств виновности, полученных от 12 ключевых свидетелей по делу, одновременно начало готовить черновик о снятии с Хиллари Клинтон всех обвинений.