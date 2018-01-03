В Германии отказались считать конфликт в Донбассе замороженным

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль перед вылетом в Киев заявил, что конфликт на востоке Украины нельзя считать замороженным. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Для нас конфликт не заморожен и не забыт, он актуален и очень опасен», — заявил Габриэль.

Он отметил, что Берлин будет продолжать способствовать решению кризиса, и постарается принести в регион мир.

Зигмар Габриэль посетит Киев 3-4 января. Он планирует встретиться с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Он также собирается посетить Донбасс.

О желании поддерживать политический диалог с Россией также заявил генсек НАТО Йонс Столтенберг.

«Мы должны учитывать тот факт, что мы имеем дело с более самоуверенной Россией. Мы не хотели бы повторения холодной войны и гонки вооружений. Мы выступаем за политический диалог с Москвой, хоть он и не так прост», — сказал Столтенберг.