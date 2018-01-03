Сирийские боевики взяли на себя ответственность за сбитый вертолет Ми-24

Сирийские боевики сообщили, что 31 декабря им удалось сбить российский вертолет Ми-24. Об этом сообщил тelegram-канал Directorate 4, который отслеживает деятельность террористов.

О какой конкретно террористической группировке идет речь, не сообщается. Однако из голосового сообщения стало известно, что боевики сбили вертолет в районе провинции Хама. Они утверждают, что в результате погибли семь офицеров и высокопоставленный чиновник. Никаких фото- или видеодокументов опубликовано не было.

Ранее стало известно о падении в районе Хама российского вертолета Ми-24. Минобороны РФ сообщило, что в результате жесткой посадки погибли два пилота и был ранен борттехник. Причиной была названа техническая неполадка. Военное ведомство отвергло возможность огневого воздействия на вертолет.