Молодежная сборная РФ по хоккею выбыла из чемпионата мира
Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде США в четвертьфинальной игре, состоявшейся в Баффало, со счетом 4:2. Об этом сообщает «Интерфакс».
Открыли счет американцы, на третьей минуте забившие гол в ворота Владислава Сухачева. На 11-й минуте Марсель Шолохов сравнял счет, но через пять минут Кайлер Ямамото вывел команду вперед со счетом 2:1.
Во втором периоде на 44-й минуте гол забил Андрей Алтыбармякян, но на 53-й минуте Киффер Беллоуз вывел свою сборную вперед. На последней минуте игры Джоуи Андерсон забил решающий гол в пустые вороты сборной РФ.
Российская сборная выбыла из борьбы, американцы вышли в полуфинал, где сыграют со Швецией. За медали чемпионата также поборются сборные Канады и Чехии.
Капитан сборной России U20 Егор Зайцев о поражении в ¼ от команды США (2:4):— Хоккей России (@russiahockey) 3 января 2018 г.
— Смотреть друг другу в глаза не стыдно, потому что мы сегодня отдали все. Единственное, хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат.
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