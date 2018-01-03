Молодежная сборная РФ по хоккею выбыла из чемпионата мира

Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде США в четвертьфинальной игре, состоявшейся в Баффало, со счетом 4:2. Об этом сообщает «Интерфакс».

Открыли счет американцы, на третьей минуте забившие гол в ворота Владислава Сухачева. На 11-й минуте Марсель Шолохов сравнял счет, но через пять минут Кайлер Ямамото вывел команду вперед со счетом 2:1.

Во втором периоде на 44-й минуте гол забил Андрей Алтыбармякян, но на 53-й минуте Киффер Беллоуз вывел свою сборную вперед. На последней минуте игры Джоуи Андерсон забил решающий гол в пустые вороты сборной РФ.

Российская сборная выбыла из борьбы, американцы вышли в полуфинал, где сыграют со Швецией. За медали чемпионата также поборются сборные Канады и Чехии.