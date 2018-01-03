Пушков оценил предложение Хейли о созыве Совбеза ООН по Ирану

Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter связал предложение постпреда США при ООН Никки Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Ирану с попыткой смена режима в стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее предложила ей поделиться на заседании опытом по разгону протестных санкций.

Хейли все занималась "миром и безопасностью" в Сирии - теперь беспокоится о "мире, без-сти и свободе" в Иране. Иначе говоря, о смене режима. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 января 2018 г.

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 2 января заявил телеканалу PressTV, что массовые протесты организованы врагами республики.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани обвинил Соединенные Штаты, Израиль и Саудовскую Аравию во вмешательстве во внутренние дела страны.

1 января МИД РФ опубликовал заявление, связанное с массовыми акциями протеста в Иране, в котором призвал не допустить внешнего вмешательства во внутренние дела Исламской Республики.