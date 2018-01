Умер глава американских мормонов Спенсер Монсон

Президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, глава мормонов США Томас Спенсер Монсон скончался в Солт-Лейк-Сити на 91-м году жизни. Об этом RT сообщила пресс-служба церкви.

В 2008 году Монсон стал президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

President @ThomasSMonson, 90, has passed away peacefully surrounded by family. pic.twitter.com/66qoVrinIW