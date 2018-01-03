В Петербурге задержан подозреваемый в телефонном терроризме

Полицейские задержали 24-летнего мужчину на улице Партизана Германа в Санкт-Петербурге. Операция состоялось вскоре после сообщения и минировании магазина, сообщает «РЕН-ТВ».

Сейчас обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в сентябре 2017 года по России прокатилась волна телефонного терроризма, затронувшая 180 городов. Были «заминированы» около 3,5 тысяч зданий, и эвакуировано из них свыше 2,5 млн человек. Нанесенный ущерб исчисляется миллиардами рублей.