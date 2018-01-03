Playboy откажется от печатной версии

Руководитель Playboy Enterprises Бен Кон сообщил Wall Street Journal о намерении превратить компанию «из медийной в ту, которая занимается менеджементом».

«Мы хотим сосредоточиться на том, что мы называем Мир Playboy, который гораздо больше, чем печатная версия, унаследованная из прошлого», — заявил Бен Кон.

Как стало известно изданию, журнал стал убыточным, прибыль с продаж уменьшилась на семь миллионов долларов ежегодно. Также сократился тираж — с ежемесячного до шести раз в год.

Бен Кон также является партнером компании Rizvi Traverse, которая после смерти основателя журнала Хью Хефнера ведет переговоры о продаже ей 35% акций Playboy Enterprises.