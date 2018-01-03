03 января 2018, 17:32
Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии
Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нареном Моди отношения двух стран. Об этом сообщает Кремль.
«Обсуждено развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Индией», — сказано в сообщении пресс-службы.
Возможно, разговор касался поставок плазменных двигателей для космических аппаратов Индии.
Разговор состоялся по инициативе индийской стороны.
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