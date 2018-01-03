Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нареном Моди отношения двух стран. Об этом сообщает Кремль.

«Обсуждено развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Индией», — сказано в сообщении пресс-службы.

Возможно, разговор касался поставок плазменных двигателей для космических аппаратов Индии.

Разговор состоялся по инициативе индийской стороны.