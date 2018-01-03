Савченко предрекла украинским властям кровавую расплату

Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что пришедшие к власти «на крови» украинские чиновники должны ответить за свои преступления.

«Посмотрим, как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмёт реванш, то те, кто пришёл во власть на крови, заплатят своей кровью. Надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо», — сказала она.

Савченко предположила, что Украина не сможет развиваться, пока в стране нет справедливости.