В Сбербанке сообщили о ликвидации в Чечне каналов по отмыванию денег

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал РИА Новости о ликвидации в Чечне системы по отмыванию денег.

Речь идет о нескольких отмывочных каналах. Однако МВД республики не ведет расследования в отношении экс-главы чеченского Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова.

Кузнецов сообщил, что Сбербанк провел в его отношении собственное расследование, в результате обнаружившихся административных нарушений. Джабраилов был объявлен в федеральный розыск в июле 2017 года по подозрению в организации преступной группы, открывавшей фирмы-однодневки для обналичивания денежных средств.

«Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России», - сообщало агентству управление МВД по Чеченской Республике.