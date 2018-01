В Иране обвинили европейца в организации акций протеста

Руководитель департамента юстиции в округе Боруджерд на западе Ирана Хамидреза Абулхассан сообщил о задержании полицией жителя одной из европейских стран. Об этом информирует Reuters.

«Этот человек был подготовлен европейскими спецслужбами и был лидером протестующих», — заявил Абулхассан, но не уточнил, о какой именно из стран Евросоюза идет речь.

Ранее аятолла Али Хаменеи обвинил США в организации акций протеста, в ходе которых погибли 20 человек.

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что уважает иранцев, которые борются с коррумпированным правительством. Он пообещал оказать им помощь «в надлежащее время».

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!