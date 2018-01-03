В Иране обвинили европейца в организации акций протеста

Руководитель департамента юстиции в округе Боруджерд на западе Ирана Хамидреза Абулхассан сообщил о задержании полицией жителя одной из европейских стран. Об этом информирует Reuters.

«Этот человек был подготовлен европейскими спецслужбами и был лидером протестующих», — заявил Абулхассан, но не уточнил, о какой именно из стран Евросоюза идет речь.

Ранее аятолла Али Хаменеи обвинил США в организации акций протеста, в ходе которых погибли 20 человек.

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что уважает иранцев, которые борются с коррумпированным правительством. Он пообещал оказать им помощь «в надлежащее время».