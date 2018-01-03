03 января 2018, 09:39
Украина показала испытания нового ракетного комплекса
«Национальный промышленный портал» опубликовал на видеохостинге YouTube видео испытаний двигателя баллистических ракет нового оперативно-тактического комплекса «Гром—2».
Он разрабатывался для поражения одиночных и групповых стационарных целей на расстоянии от 50 до 280 км и полностью готов к проведению полевых испытаний, уточняет «112 Украина». Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты был спроектирован массой 480 кг.
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