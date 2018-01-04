Трамп распустил искавшую фальсификации на выборах комиссию

Президент США Дональд Трамп издал указ о роспуске консультативной комиссии по расследованию фальсификаций на выборах главы государства 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Консультативная комиссия при президенте была учреждена в мае 2017 года.

В пресс-службе Трампа заявили, что «несмотря на существенные доказательства мошенничества во время выборов, многие штаты отказались предоставить президентской комиссии по честным выборам основную информацию, касающуюся расследования».

В пресс-службе отметили, что «вместо того, чтобы ввязываться в бесконечные юридические баталии за счет налогоплательщиков, президент Дональд Трамп подписал указ о роспуске комиссии».

Ее полномочия переданы министерству внутренней безопасности.