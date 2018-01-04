Альфа-банк отказался обслуживать оборонку из-за угрозы санкций

Альфа-банк уведомил российские оборонные предприятия о том, что не будет их обслуживать из-за угрозы попасть под санкции. Об этом «Эхо Москвы» заявил первый зампред совета директоров кредитной организации Олег Сысуев.

«Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски», — отметил Сысуев.

29 декабря 2017 года в российском Forbes вышло интервью с основателем «Альфа-групп» Михаилом Фридманом. В нем он сообщил, что до введения западных ограничений Альфа-банк «обслуживал большое количество оборонных предприятий. Теперь это запрещено санкциями».

Новые санкции со стороны США ожидаются в феврале 2018 года.