Умер переживший холокост писатель Аппельфельд

В Израиле в возрасте 85 лет скончался писатель Аарон Аппельфельд, сообщает The Times of Israel.

Аппельфельд родился в городе Черновцы, который до 1940 года был румынским, а после перешел к Украине.

Когда Аарону было восемь лет, его мать была застрелена на его глазах. Аппельфельд был депортирован вместе с отцом в один из концентрационных лагерей, бежал оттуда, скрывался в лесах.

В 1946 году переехал в Израиль, где стал литератором. За свою писательскую карьеру он выпустил около 50 книг. Его последний роман был опубликован в сентябре 2017 года.