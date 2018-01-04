04 января 2018, 13:39
Умер переживший холокост писатель Аппельфельд
В Израиле в возрасте 85 лет скончался писатель Аарон Аппельфельд, сообщает The Times of Israel.
Аппельфельд родился в городе Черновцы, который до 1940 года был румынским, а после перешел к Украине.
Когда Аарону было восемь лет, его мать была застрелена на его глазах. Аппельфельд был депортирован вместе с отцом в один из концентрационных лагерей, бежал оттуда, скрывался в лесах.
В 1946 году переехал в Израиль, где стал литератором. За свою писательскую карьеру он выпустил около 50 книг. Его последний роман был опубликован в сентябре 2017 года.
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