В Чечне ликвидирован предполагаемый убийца главы ОВД

Сотрудники полиции и Росгвардии Чечни застрелили при задержании мужчину, которого подозревают в убийстве чеченского полицейского. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

Подозреваемый — ранее судимый 27-летний житель села Автуры Хамзат Баймурадов. Как сообщается, он был обнаружен и блокирован на окраине этого села, при задержании был убит ответным огнем.

Никто из силовиков во время операции не пострадал.

3 января начальник отделения полиции села Автуры Шалинского района был застрелен при выходе из магазина. В розыск объявили Баймурадова.