04 января 2018, 10:49
В Чечне ликвидирован предполагаемый убийца главы ОВД
Сотрудники полиции и Росгвардии Чечни застрелили при задержании мужчину, которого подозревают в убийстве чеченского полицейского. Об этом сообщается на сайте МВД республики.
Подозреваемый — ранее судимый 27-летний житель села Автуры Хамзат Баймурадов. Как сообщается, он был обнаружен и блокирован на окраине этого села, при задержании был убит ответным огнем.
Никто из силовиков во время операции не пострадал.
3 января начальник отделения полиции села Автуры Шалинского района был застрелен при выходе из магазина. В розыск объявили Баймурадова.
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