Иванка Трамп рассказала об облысении президента

Президент США Дональд Трамп прикрывает длинными прядями волос лысину на макушке. Также он пользуется дешевым средством для окраски, рассказала журналисту Майклу Вулфу дочь главы государства Иванка Трамп.

По ее словам, Трамп подвергся операции по уменьшению скальпа. Эта процедура используется при облысении: облысевшая часть кожи головы срезается в области макушки, а затем края кожи сшиваются.

Чтобы прикрыть центральную часть головы, где остается шрам, Трамп, по словам дочери, стал зачесывать волосы назад и закреплять их гелем.

Иванка Трамп добавила, что рыжеватый цвет волос ее отца вызван тем, что он не выдерживает требуемое время окрашивания и пользуется дешевым средством.

Эти подробности Вулф приводит в своей книге о Трампе «Fire and Fury: Inside the Trump White House» («Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа»). Цитаты из нее привел The New York Post.