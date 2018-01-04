Спортивный арбитраж разрешил семерым российским спортсменам участвовать в ЧМ

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии отклонил апелляцию Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), которая оспаривала допуск семерых российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр, на другие международные соревнования. Об этом сообщается на сайте IBSF.

1 декабря 2017 года комиссия IBSF решила допустить до соревнований под эгидой организации российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову, а также бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

9 декабря IBSF подала апелляцию на это решение в CAS.

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