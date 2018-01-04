Отстраненный президент Додон отклонил закон о запрете российской пропаганды

Президент Молдавии Игорь Додон, чьи полномочия в начале января были приостановлены Конституционным судом республики, повторно отклонил поправки, запрещающие трансляцию новостных и информационно-аналитических телепрограмм из России. Об этом Додон сообщил на своей странице в Facebook.

Он также обратился в Конституционный суд с просьбой оценить законность этих поправок.

По мнению президента, принятые парламентом поправки в Кодекс о телевидении и радио противоречат «принципам демократии и нарушают основные права человека, гарантированные Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения и т. д.».