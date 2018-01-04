МИД Германии выступил за ввод миротворцев в ДНР и ЛНР

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль в ходе своего визита на Украину заявил о поддержке «сильной вооруженной» миротворческой миссии ООН в Донбассе, передает DW.

По словам министра, миротворческая миссия не должна быть «относительно небольшой группой защиты миссии ОБСЕ» в регионе. Также полноценная военная миссия должна присутствовать на всем востоке Украины, включая самопровозглашенные ЛНР и ДНР.

Германия намерена обсудить эти условия с Россией, Францией и другими заинтересованными странами.

Также Габриэль раскритиковал вывод российских военнослужащих из Совместного российско-украинского центра контроля и координации прекращения огня на востоке Украины (СЦКК).

«Наша цель должна состоять в том, чтобы вернуть российских офицеров в состав этой группы», — отметил министр.

Российские офицеры покинули СЦКК 19 декабря 2017 года. Причиной в Минобороны РФ называли ограничение доступа к линии разграничения со стороны украинских военных.