МИД Германии выступил за ввод миротворцев в ДНР и ЛНР
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль в ходе своего визита на Украину заявил о поддержке «сильной вооруженной» миротворческой миссии ООН в Донбассе, передает DW.
По словам министра, миротворческая миссия не должна быть «относительно небольшой группой защиты миссии ОБСЕ» в регионе. Также полноценная военная миссия должна присутствовать на всем востоке Украины, включая самопровозглашенные ЛНР и ДНР.
Германия намерена обсудить эти условия с Россией, Францией и другими заинтересованными странами.
Также Габриэль раскритиковал вывод российских военнослужащих из Совместного российско-украинского центра контроля и координации прекращения огня на востоке Украины (СЦКК).
«Наша цель должна состоять в том, чтобы вернуть российских офицеров в состав этой группы», — отметил министр.
Российские офицеры покинули СЦКК 19 декабря 2017 года. Причиной в Минобороны РФ называли ограничение доступа к линии разграничения со стороны украинских военных.