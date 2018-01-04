Пожар на новосибирской обувной фабрике потушен

Пожарные ликвидировали возгорание на территории обувной фабрики в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. Об этом изданию «НГС Новости» сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Активная фаза тушения закончилась. Происходит локальная разборка, проливка. На месте работают: Следственный комитет, психологи главного управления МЧС России по Новосибирской области, Роспотребнадзор, инженерно-пожарная лаборатория для установления причин пожара», — заявили там.

По данным МЧС, во время пожара погибли 10 человек — работники фабрики, которые первыми бросились тушить возгорание. По предварительной информации, они являются гражданами Китая.

Как заявил изданию местный житель, китайские рабочие жили в здании через дорогу от фабрики, на которой шили дешевые кроссовки и сапоги.

«Я однажды мыл на автомойке машину и насчитал где-то 50 китайцев, которые шли на обед. Мойка находится в этом же здании, которое загорелось. И тут же еще есть кафе "Харбин". Но мойка и кафе не пострадали вроде. Их пожарные успели отсечь от огня», — сообщил свидетель.