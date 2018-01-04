В Иране прошли массовые демонстрации в поддержку властей

Проправительственные акции прошли 4 января в нескольких городах Ирана, сообщает иранское агентство ИРНА.

«Митинги в поддержку правительства были проведены в Мешхеде, Ясуи, Исфане, Бирджанде, Ширазе, Нишапуре, Торбате Хейдарие, Урумие, Неке, Гахсаране, Семироме, Халосе, Йазде и в некоторых других городах», — говорится в сообщении правительственного информагентства.

С 28 декабря в Иране в течение недели проходили масштабные выступления против условий жизни и властей страны.

Были арестованы сотни демонстрантов. В ходе столкновений с полицией погибли не менее 20 человек.

Правительство заявило, что протесты были подготовлены извне.