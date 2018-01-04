В Киргизии подтвердили гибель двоих сограждан при пожаре на обувной фабрике

При пожаре на обувной фабрике в Новосибирской области погибли двое граждан Киргизии, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МИД республики со ссылкой на данные российских следственных органов.

Согласно этим данным, погибшие — граждане Киргизии 1991 и 1994 годов рождения,. Еще один киргиз 1999 года рождения получил ожоги, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Пожар произошел сегодня в поселке Чернореченском Новосибирской области. В ангаре, который служил одновременно цехом и складом произошло возгорание. Ангар площадью 2 тысячи квадратных метров выгорел. При попытке справиться с пожаром своими силами погибли 10 рабочих. Погибшие были китайцами и киргизами.

СК расследует дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства поселковыми властями, службой пожарного контроля и миграционной службой.