Латвия решила выслать российских супругов-журналистов

Власти Латвии решили выдворить из страны супругов Ольгу и Анатолия Курлаевых, сообщает сайт «России 24».

Корреспондент телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев был выслан на родину 3 января. Его включили в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию республики.

Руководство канала заявило, что он находился в Латвии как частное лицо.

Корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой дали сутки на то, чтобы покинуть страну. Ее, как сообщается, признали угрозой национальной безопасности.