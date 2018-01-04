Бывший глава штаба Трампа подал в суд на спецпрокурора по России

Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подал иск к спецпрокурору Роберту Мюллеру, пишет The New York Times.

Мюллер возглавляет расследование о возможных связях Трампа и его окружения с Россией.

Еще одним ответчиком по иску является заместитель генпрокурора США Род Розенштейн, уполномочивший Мюллера вести расследование.

Манафорт указывает, что Розенштейн и Мюллер превысили свои полномочия, так как расследование вышло за рамки отношений команды Трампа с россиянами.

В результате Манафорт был обвинен в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Манафорт просит суд округа Колумбия снять с него эти обвинения.