Microsoft выпустила экстренное обновление из-за уязвимости процессоров

В процессорах Intel найдена критическая уязвимость, из-за которой злоумышленники могут получить доступ к защищенной части памяти ядра, в том числе логинам и паролям, пишет The New York Times.

В связи с этим компания Microsoft выпустила экстренное обновление для операционных систем Windows 7, 8, 10, сообщили в компании изданию The Verge.

Речь идет обо всех чипах, выпущенных Intel с 1995 года.

Новости о новой уязвимости привели к падению акций Intel на 3%.

Обновление Windows затронет все чипы от компаний Intel, ARM и AMD, говорится в заявлении компании.