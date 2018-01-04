Мутко официально покинул оргкомитет ЧМ-2018

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко покинул состав наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018». Соответствующее распоряжение кабмина появилось на портале правовой информации.

Мутко возглавлял набсовет оргкомитета. На его место назначен гендиректор «России-2018» Алексей Сорокин, сохранивший за собой прежний пост.

Оргкомитет занимается подготовкой чемпионата мира по футболу 2018 года. Мутко обещал покинуть его в конце декабря 2017 года на фоне пожизненного отстранения от Олимпийского движения.

Также Мутко на полгода приостановил работу в качестве главы Российского футбольного союза.