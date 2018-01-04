При пожаре на новосибирской обувной фабрике погибли 10 китайцев

На обувной фабрике в поселке Чернореченский Новосибирской области произошел крупный пожар, сообщает «НГС Новости».

В результате, по данным источника «Интерфакса» в оперативном штабе на месте ЧС, погибли 10 человек. Все погибшие — «это китайские рабочие, которые заметив признаки пожара на производстве, попытались самостоятельно, до приезда пожарных, погасить пламя. Однако задохнулись угарным газом», отметил собеседник агентства.

По его словам, основной версией возгорания считается короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности.