04 января 2018, 18:41
Южная Корея отложила учения с США на время Игр
Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин договорились отложить совместные военно-морские учения на время проведения Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает Yonhap.
Отложить учения во время телефонного разговора с Трампом предложил глава Южной Кореи.
В Белом доме, в свою очередь, отметили, что лидеры двух стран приняли решение снять напряжение во время зимних Игр, с тем, чтобы Южная Корея и США могли сфокусироваться на обеспечении безопасности мероприятия.
Накануне Южная Корея и КНДР восстановили линию спецсвязи в демилитаризованной зоне на границе. В Северной Корее ранее заявляли, что могут прислать свою сборную на Игры. В Сеуле предложили 9 января провести переговоры на эту тему.
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