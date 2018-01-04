Южная Корея отложила учения с США на время Игр

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин договорились отложить совместные военно-морские учения на время проведения Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает Yonhap.

Отложить учения во время телефонного разговора с Трампом предложил глава Южной Кореи.

В Белом доме, в свою очередь, отметили, что лидеры двух стран приняли решение снять напряжение во время зимних Игр, с тем, чтобы Южная Корея и США могли сфокусироваться на обеспечении безопасности мероприятия.

Накануне Южная Корея и КНДР восстановили линию спецсвязи в демилитаризованной зоне на границе. В Северной Корее ранее заявляли, что могут прислать свою сборную на Игры. В Сеуле предложили 9 января провести переговоры на эту тему.