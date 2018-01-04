СК начал проверку после гибели худрука театра «Явь» в Екатеринбурге

Сотрудники СКР проводят проверку обстоятельств смерти человека, обнаруженного в лесу в Екатеринбурге, заявили РИА Новости в свердловском управлении Следственного комитета.

Источник агентства уточнил, что речь идет о худруке екатеринбургского театра «Явь» Федоре Пономареве.

«У нас проводится проверка. Там криминала нет. Данных о том, что было совершено какое-либо преступление в отношении него, не имеется», — заявили агентству в СКР.

Как сообщает местное издание E1.ru, 1 января Пономарев пошел ушел укладывать спать одного из своих четверых детей. Больше живым худрука не видели. Поисковые отряды нашли его тело в лесу Чкаловского района Екатеринбурга.

Похороны Федора Пономарева состоятся 7 января, в городе Ивдель Свердловской области, говорится на его странице «ВКонтакте».