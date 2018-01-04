Путин разрешил авиасообщение с Каиром

Президент Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет на авиасообщение с Каиром. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В другие египетские города, в том числе на популярные курорты, летать напрямую из России по-прежнему нельзя.

Запрет на авиаперевозки был введен в 2015 году, после того как террористы подорвали самолет с российскими туристами, возвращавшимися из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту 224 человека погибли. Ответственность за взрыв бомбы на борту взяло на себя синайское крыло запрещенной в России группировки «Исламское государство».