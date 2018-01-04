Съемки Земли с гражданских спутников перестали быть секретными

Президент России Владимир Путин своим указом уточнил перечень сведений, относящихся к государственной тайне. Документ опубликован на портале правовой информации.

В прежней редакции к гостайне относились все геоданные по зондированию Земли, «имеющие важное оборонное или экономическое значение».

Теперь данные дистанционного зондирования Земли из космоса, получаемые с российских гражданских спутников или с зарубежных космических аппаратов, к гостайне не относятся.

Дистанционное зондирование Земли включает в себя как фото- и видеосъемку, так и исследование поверхности планеты с помощью радиолокации.