04 января 2018, 18:59
Съемки Земли с гражданских спутников перестали быть секретными
Президент России Владимир Путин своим указом уточнил перечень сведений, относящихся к государственной тайне. Документ опубликован на портале правовой информации.
В прежней редакции к гостайне относились все геоданные по зондированию Земли, «имеющие важное оборонное или экономическое значение».
Теперь данные дистанционного зондирования Земли из космоса, получаемые с российских гражданских спутников или с зарубежных космических аппаратов, к гостайне не относятся.
Дистанционное зондирование Земли включает в себя как фото- и видеосъемку, так и исследование поверхности планеты с помощью радиолокации.
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