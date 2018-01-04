04 января 2018, 14:38
Шарапова вышла в полуфинал турнира в китайском Шэнчьжэне
Россиянка Мария Шарапова вышла в полуфинал теннисного турнира Shenzhen Open, проходящего в китайском Шэнчьжэне. Об этом сообщает Федерация тенниса России.
В четвертьфинале турнира Шарапова уверенно переиграла Зарину Дияс из Казахстана со счетом 6:3, 6:3.
В полуфинале российская теннисистка встретится с чешкой Катериной Синяковой, которая сегодня одолела свою соотечественницу Кристину Плишкову со счетом 6:2, 6:2.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое