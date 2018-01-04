Десять человек отравились рыбой в московском ресторане

В одном из ресторанов Москвы 10 человек отравились рыбой, один из них был госпитализирован. Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель мэра Москвы Леонид Печатников.

«Десять человек отравились в среду в одном из московских ресторанов несвежей рыбой. Одного человека госпитализировали, но сегодня его уже выписали», — заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что от отравления в Москве пострадали 11 артистов, участвовавших в новогодних мероприятиях около Дома союзов.

Как отмечает связанный с Life.ru Telegram-канал Mash, после того как актеры отыграли представление, они заказали доставку еды, в которой были сэндвичи, салаты, рис с рыбой и щи. Что именно было испорчено, пока не ясно.