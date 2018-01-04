Минобороны подтвердило гибель двух военных при обстреле базы Хмеймим

В результате минометного обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии погибли двое военнослужащих, сообщили «Интерфаксу» в Минобороны РФ.

Инцидент произошел 31 декабря. По данным министерства, база Хмеймим подверглась внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что в результате были уничтожены семь российский военных самолетов и склад с оружием и что пострадать от обстрела могли более 10 военных.

«Сообщение "Коммерсанта" о якобы фактическом уничтожении семи российских военных самолетов на авиабазе "Хмеймим" — фейк», — заявили в Минобороны.

Там отметили, что сирийская группировка ВКС «боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме».

3 января в военном ведомстве заявляли, что 31 декабря в Сирии из-за неисправности потерпел катастрофу российский Ми-24, в результате погибли два пилота. Выживший бортмеханик был доставлен на авиабазу.