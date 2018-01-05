Instagram потребовал у Ботанического сада МГУ документы на аккаунт

Администрация соцсети Instagram заблокировала официальный аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» и для разблокировки требует предоставить юридические документы, подтверждающие связь между учетной записью и реальной организацией, передает РИАНовости.

По словам директора сада Алексея Ретеюма, блокировка была произведена без каких-либо уведомлений, как раз когда «Аптекарский огород» принимал у себя фестиваль «Тропическая зима» с богатой культурной программой.

«Мы — структурное подразделение МГУ, мы не юридическое лицо и не коммерческая компания. У нас нет никаких таких специальных документов. Есть устав МГУ, но он есть в открытом доступе», — пояснил он.

На странице «Аптекарского огорода» в инстаграме размещался исключительно «культурный и научно-образовательный контент» – и ни одного рекламного поста «за много тысяч объявлений», заверил Ретеюм, добавив, что на момент блокировки у аккаунта набралось почти 300 тысяч подписчиков.