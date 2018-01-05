Apple признала наличие уязвимостей в iMac и iOS

Американская компания-производитель электроники Apple признала факт обнаружения уязвимостей в системах безопасности всех моделей iMac и устройств, на которых установлена мобильная операционная система iOS.

«Эти уязвимости относятся ко всем современным процессорам и могут затронуть практически все вычислительные устройства и операционные системы. Опасности подвержены все модели Mac и устройства на операционной системе iOS», – говорится в сообщении пресс-службы Apple (цитата по ТАСС). Представители компании особо подчеркнули, что «умные» часы Apple Watch этих уязвимостей не имеют.

Речь идет об уязвимостях под названиями Meltdown и Spectre, однако программное обеспечение, которое использует их для заражения iMac и устройств на iOS, до сих пор не выявлено. Однако в пресс-службе Apple предупредили, что угрозу представляют зараженные вредоносным ПО приложения, и призвали не скачивать ничего из непроверенных источников.

По заверениям компании, обновления для защиты iOS 11.2, macOS 10.13.2 и tvOS 11.2 от Meltdown уже вышли, на очереди в ближайшее время – обновления для защиты интернет-браузера Safari от уязвимости под названием Spectre.