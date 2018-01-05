Власти Ирана разблокировали Instagram

Иранские власти полностью отменили все ограничения, введенные в отношении социальной сети Instagram в связи с имевшими место в стране протестными выступлениями, передает Mehr News Agency.

Помимо инстаграма в Исламской республике Иран был заблокирован доступ к мессенджеру Telegram. С него блокировка пока не снята, хотя изначально член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике ИРИ Али Реза Рахими называл эти ограничительные меры временными и обещал, что их действие прекратится именно 5 января.

Однако впоследствии глава иранского министерства информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахруми заявил, что Instagram и Telegram могу быть заблокированы вообще навсегда, так как являются «каналами террористов».

Западные СМИ связывали блокировку инстаграма и телеграма не с террористической угрозой, а с протестными выступлениями, которые проходили в Иране на прошлой неделе и приняли массовый характер.

Владелец Telegram Павел Дуров написал в Twitter, что мессенджер был заблокирован иранскими властями после отказа закрыть некоторые каналы, использованные для связи и обмена информацией между участниками акций протеста.

Выступления против правительства начались в исламской респбулике 28 декабря, в столкновениях с полицией погибли как минимум 20 демонстрантов и самих стражей порядка, арестованы более 450 человек. Одной из причин протестных акций стал рост цен.